Netflix включит российский фильм «Серебряные коньки» в свою линейку Originals

Москва, 26 марта. Фильм Михаила Локшина «Серебряные коньки» станет первой российской кинолентой, которая попадет в линейку Netflix Originals.

Американская компания Netflix не всегда добавляет в свой онлайн-кинотеатр фильмы и сериалы только своего производства. Часто в него попадают иностранные проекты. Для этого сервис покупает права на демонстрацию.

Картину «Серебряные коньки» переведут на десятки языков. Внимание западной аудитории недавно уже привлекли российские сериалы «Эпидемия» и «Лучше, чем люди».

Историческая драма «Серебряные коньки» обогнала фильм «Обратная связь» в прокате. Выручка от показа картины Локшина на 1 миллион рублей превысила доходы своего конкурента.