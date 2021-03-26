Дарья Повереннова задумалась о суррогатном материнстве в браке с миллионером

Москва, 26 марта. Актриса Дарья Повереннова не исключает, что может прибегнуть к суррогатному материнству ради общего ребенка со своим супругом Андреем Шароновым.

Полтора месяца назад, в День всех влюбленных, 48-летняя Дарья сыграла свадьбу с бизнесменом Шароновым. При этом влюбленные прожили вместе уже восемь лет. У обоих есть взрослые дети от первых браков, но, как оказалось, актриса не исключает, что в семье появятся малыши.

«Знаете, это очень серьезная тема, не для разговора на бегу. Но к суррогатному материнству я отношусь очень и очень хорошо. Если пара хочет иметь ребенка, для этого все средства хороши. Благо, сейчас есть возможности», — отметила она в беседе с KP.RU.

Впервые актриса вышла замуж в 19 лет, а в 20 родила дочь. Ее брак со студентом Щукинского училища Александром Жигалкиным продлился десять лет и распался, когда актриса закрутила роман со своим коллегой, звездой сериала «День рождения Буржуя» Валерием Николаевым.

С Шароновым актриса познакомилась значительно позже. Бизнесмен, президент столичной бизнес-школы, экс-заместитель мэра Москвы, тогда стал вдовцом и случайно по приглашению друзей попал на спектакль с участием Дарьи.