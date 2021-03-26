Премьер-министр ЦАР посетил Нацассамблею в рамках подготовки инаугурации президента

Банги, 26 марта. Премьер-министр ЦАР Фирмен Нгребада посетил здание Национальной ассамблеи, чтобы оценить процесс подготовки инаугурации президента. Торжественное мероприятие пройдет в здании парламента 30 марта.

«Визит подтвердил высокий уровень проделанных работ и готовность к проведению мероприятия», – сообщил офис премьера на официальной странице в Facebook.

Ранее Нгребеда сообщил, что возглавляемый им Комитет по вопросам организации инаугурации президента проделал большую работу. Поэтому глава правительства ожидает «гладкого» проведения церемонии.

«Все сделано для того, чтобы мероприятие прошло гладко», – написал политик на личной странице в Twitter.

Je préside, ce vendredi, une réunion du Comité d'organisation de l´investiture du Président de la République Pr Faustin Archange TOUADERA, précédée d´une visite du lieu de la cérémonie de prestation de serment.



Tout est mis en œuvre pour le bon déroulement de cette cérémonie. pic.twitter.com/JlavAjZ34U — Firmin Ngrebada (@FirminNgrebada) March 26, 2021

Церемония инаугурации президента Фостен-Арканжа Туадера состоится 30 марта. Безопасность мероприятия обеспечат местные правоохранители и военнослужащие.