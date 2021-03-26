Белоруссию отстранили от участия в Евровидении

Роттердам, 26 марта. Предоставленная Белоруссией новая песня опять не соответствует правилам Евровидения. Организаторы конкурса приняли решение отстранить группу «Галасы ЗМеста» от участия.

Еще на прошлой неделе председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт осудил решение организаторов мероприятия о замене композиции из-за увиденного в ней "политического подтекста". При этом он согласился сменить песню, отметив, что музыканты уже работают над новой.

Однако вторая попытка Белоруссии опять не увенчалась успехом. Руководство в очередной раз усмотрело в композиции признаки несоответствия правилам музыкального конкурса.

Лидер группы «Галасы ЗМеста» Дмитрий Бутаков уже заявлял о готовности проигнорировать Евровидение в Роттердаме. Его проведение планируется с 18 по 22 мая.