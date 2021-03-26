Посол России в ЦАР назвал процент освобожденной от боевиков территории страны

Банги, 26 марта. Российский посол в ЦАР Владимир Титоренко сообщил, что уже более половины территории африканской республики освобождены от боевиков.

«Благодаря успехам армии при поддержке наших инструкторов и вооруженных сил Руанды под контролем правительственных сил находится уже более чем 60% территории ЦАР» — заявил в интервью радио RFI дипломат.

Посол России подчеркнул, что не может быть никаких переговоров с представителями вооруженных формирований, которые совершали преступления против центральноафриканцев. Поэтому задача армии ЦАР — положить конец бесчинствам боевиков из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC), возглавляемой бывшим президентом Франсуа Бозизе.

«Бандиты продолжают нападать на позиции законных властей. Вот почему я думаю, что сперва нужно ликвидировать бандформирования. Затем можно начать диалог со всеми политическими силами», — добавил Титоренко.

После курса обучения у российских инструкторов Вооруженные силы ЦАР ведут успешную борьбу с радикалами. За последние два месяца правительственным войскам удалось освободить более 30 городов.