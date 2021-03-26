Доктор Чуланов перечислил противопоказания к прививке от COVID-19

Москва, 26 марта. Основными противопоказаниями к вакцинации являются аллергия на лекарства, инфекционные болезни и период кормления грудью. Об этом сообщил инфекционист Минздрава Владимир Чуланов.

Список ограничений для вакцинации невелик, а сами противопоказания легко диагностируются, поэтому переживать из-за него не стоит, считает главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Владимир Чуланов. Среди пунктов противопоказаний к вакцинации от коронавирусной инфекции выделяют тяжелую аллергию при осмотре, которая может привести к анафилактическому шоку. Также нельзя вакцинироваться, если у пациента протекают острые инфекционные и неинфекционные болезни. Беременность и период кормления грудью внесены в список запретов из-за того, что пока не были проведены испытания для людей до 18 лет.

«Это весь перечень противопоказаний», — заметил Чуланов.

Ранее глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, какие меры предосторожности необходимо соблюдать после второй прививки от коронавируса. По его словам, особенно осторожным следует быть в период между прививками и первые три недели после второй вакцинации.