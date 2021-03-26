Жилой трехэтажный дом обвалился в Новой Москве

Москва, 26 марта. Два человека пострадали в результате обрушения трехэтажного частного дома в поселении Московский в Новой Москве. Причиной инцидента стал взрыв газового баллона.

Сотрудники экстренных служб проверяют, остался ли кто-то из людей под завалами, передает ТАСС. По словам соседей, пострадать могли еще два человека. Спасатели извлекли из-под обломков ребенка, он остался жив.

«Предположительно, в частном трехэтажном панельном доме произошел взрыв газового баллона, в результате чего дом обрушился по всей площади. В результате пострадали два человека», — сообщил источник.

Ранее взрыв прогремел в девятиэтажном жилом доме в Химках. Жертвами стали четыре человека, в том числе один трехлетний ребенок.