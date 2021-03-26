Байден призвал Путина и Си Цзиньпина к участию в переговорах по климату

Вашингтон, 26 марта. Президент США Джозеф Байден предложил российскому и китайскому коллегам — Владимиру Путину и Си Цзиньпину — принять участие в переговорах по климату, пишет Associated Press.

Речь идет о первых подобных обсуждениях на международном уровне, организаторами которых выступила администрация главы Белого дома. Ранее американские власти анонсировали саммит по вопросам противостояния климатическим изменениям. Его планируется провести 22-23 апреля.

Встреча будет направлена на решение проблемы консолидации усилий. Это необходимо для более эффективного сокращения вредных выбросов в окружающую среду.

Накануне Байден поделился деталями телефонного разговора с Си Цзиньпином. По его словам, США не стремятся к конфронтации, однако осознают неизбежность «жесткой конкуренции».