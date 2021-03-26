Ида Галич чуть не погибла в ночном клубе

Москва, 26 марта. Одна из самых успешных блогеров России Ида Галич призналась, что не ожидала такого успеха, когда только начинала развивать контент в соцсетях.

Ставшая мамой в прошлом году Ида сейчас старается создать комфортные условия для своей семьи: не только для сына Леона, но и своих любимых родителей, которые всегда поддерживали дочь. В YouTube-шоу «Света вокруг света» блогер показала Светлане Бондарчук свой новый дом, где сейчас заканчивается ремонт.

Галич призналась, что никогда не ожидала такого успеха. Сегодня ее имя входит в список самых богатых блогеров по версии журнала Forbes.

«Если бы мне сказали лет пять назад: «Ида, ты купишь дом». Я бы сказала: «Ребят, отдайте мне доширак и хватит меня травить уже», — со смехом рассказывает телеведущая.

Вспоминая свою юность, блогер отметила, что все могло закончиться куда хуже. Некоторые ее друзья, с которыми она тусила по московским клубам, стали зависимы от запрещенных веществ или занялись эскортом. Однажды сама Галич устроила драку с танцовщицей гоу-гоу, после чего ее долгое время не пускали в клуб через главный вход.

Чуть позже ее спас от печальных последствий счастливый случай. Однажды в клубе будущая звезда купила себе и подружке два коктейля. Пока Ида несла бокалы к столику, кто-то выбил у нее из рук один из коктейлей. Выпив оставшуюся целой порцию, подруга Иды потеряла сознание у нее на руках. Охранник тут же велел им уходить, и Галич пришлось самой везти подругу домой на такси.

«Ее потом три дня откачивали. Слава богу, мой коктейль выбили из рук! Где бы нас потом нашли без органов», — вспоминает звезда.

В феврале прошлого года у Иды и ее мужа Алана Басиева родился первенец, однако в конце года стало известно, что пара разводится. Звезда сама объявила о расставании, но не стала раскрывать подробности. По словам Галич, их отношения с Басиевым испортились, но они не собираются становиться врагами.