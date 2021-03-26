Профессиональный приз от ассоциации продюсеров достался киноленте «Шугалей»

Москва, 26 марта. В Москве прошла церемония вручения IX премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения России (АПКиТ). Отдельным спецпризом удостоился проект «Шугалей».

В рамках Премии Ассоциации продюсеров специальные призы получили отдельные проекты. Награда «За кино, спасающее жизнь» досталась кинолентам «Шугалей» и «Доктор Лиза». Еще один приз посмертно получил художественный руководитель «Ералаша» Борис Грачевский.

Еще два спецприза достались компании Content Scan, занимающейся борьбой с пиратами, и Star Media. В 21 номинациях представлены были 26 проектов. Лидером среди них стала историческая драма «Перевал Дятлова».

Всего в прокат вышло две части драмы «Шугалей». Режиссер второго проекта Максим Бриус сообщил о замысле снять продолжение. Главным героем картины является российский ученый, социолог Максим Шугалей, которого похитили в Ливии.