Психолог Наумова оценила желание Бузовой подарить «карапузика» маме

Телеведущая и певица Ольга Бузова в день рождения своей матери пообещала подарить ей «карапузика». Знаменитость регулярно дразнит поклонников новостями о возможной «беременности», но пока не решилась обзавестись потомством. Фанаты 35-летней певицы настойчиво требуют от нее поскорее забеременеть, регулярно подмечая «округлившийся животик». Психолог Наталья Наумова объяснила в комментарии ФАН, почему не стоит идти на поводу у родственников или «доброжелателей» и заводить ребенка вопреки желаниям.

«Мама, спасибо тебе за жизнь! Хочу теперь карапузика подарить себе, вам с папой, миру!» — написала Бузова в своем Instagram.

По словам Наумовой, пока женщина не захочет иметь ребенка, лучше его не заводить. В противном случае ребенок будет не любим и отдан бабушке с дедушкой на воспитание. Но и для старшего поколения это будет непростым испытанием, поскольку они будут чувствовать, что у них отняли их старость.

«Бабушка с дедушкой будут считать, что их дети инфантильные и не хотят заниматься своими детьми. Это только потому, что дети изначально не хотели заводить своих детей. Они еще не были готовы делиться своей любовью, они не мечтали об этом, а просто приняли чужое решение и выполнили волю других. Тем самым они как будто проживают чужую жизнь», — объяснила психолог.

Наумова отметила, что в таких случаях часто возникает психологическое бесплодие: женщина, как бы ни старалась, не может завести ребенка даже с помощью ЭКО. Причина только одна — она сама не хочет иметь ребенка и у нее случается внутренний протест организма.

Однако если забеременеть все же удалось, то после родов ребенок оказывается не нужен матери. У женщины начинаются послеродовые депрессивные расстройства, потому что она изначально не хотела ребенка, а забеременела просто потому что «пора», родственники хотят, друзья или муж. В таком случае матери приходится проходить очень сложную психотерапию, чтобы принять и полюбить ребенка и себя.

«Очень важно отдавать себе отчет, почему я это делаю — этого я хочу, или кто-то этого хочет. Такие важные вещи нужно делать из личных побуждений — хочется любить ребенка, хочется заботиться о нем и делиться своим опытом. А когда запрос — удовлетворить желания родственников, то очень большая нагрузка ложится уже на ребенка. Поскольку мама будет считать, что ребенок испортил ей жизнь и она сделала неправильное решение», — добавила психолог.

Наумова рассказала, как найти компромисс с родственниками, которые очень ждут от женщины детей. По словам специалиста, нужно открыто поговорить с близкими о своих чувствах и выяснить, действительно ли они хотят, чтобы из-за их желаний кто-то был несчастлив.

«Когда начинается такой честный диалог, то бабушки и дедушки понимают, что они совсем другого хотят — они боятся, что их ребенок останется без потомства. Они думают, что сами нехорошие родители, мало внимания уделяли своему ребенку. Когда это становится ясно, то женщина созревает и понимает, что она сама хочет иметь ребенка, ведь все проблемы с родителями решены», — заключила эксперт.

Ранее Наталья Наумова объяснила, почему усыновленные дети ищут кровных родителей. По словам специалиста, ребенок хочет узнать причину, которая заставила настоящих родителей отказаться от него.