Критик Соседов рассказал, кто из российских звезд поет под фонограмму

Москва, 26 марта. Музыкальный критик Сергей Соседов считает нечестным, что российские звезды шоу-бизнеса выступают на концертах под фонограмму, при этом заламывая за билеты высокие цены.

В программе «Рожденный в СССР» на телеканале «Ностальгия» критик напомнил, что при жизни Иосиф Кобзон, будучи депутатом Госдумы, выступал за запрет на законодательном уровне выступать артистам под фонограмму на сольных концертах. Соседов согласен, что петь вживую около двух часов не просто, но его очень раздражает тот факт, что музыканты продают билеты за многие тысячи рублей, а зрители в итоге слышат в зале лишь студийную запись.

«Долина всегда пела вживую, Лайма Вайкуле, Пугачева тоже. А вот Сонечка Ротару с начала 80-х физически не могла уже петь. Никогда не слышал Аллегрову вживую. Она вообще умеет? Может, у Тухманова я ее слышал в «Электроклубе». Все-таки Давид Федорович вряд ли допустил бы такую халтуру. Хочется спросить: «Ирочка, а вы вообще умеете петь вживую?» — отметил Соседов.

Затронул критик и тему предстоящего международного конкурса «Евровидение», где Россию будет представлять певица Манижа с песней Russian Woman.

«Это не имеет никакого отношения ни к музыке, ни к номеру. Девочка Манижа — певица этно-роковая, этно-фолковая. Но то, что она показывает здесь — бездарно. Там нет ничего. Это не рэп. Она просто орет дурняком. Я бы хотел, чтоб этот номер вообще не поехал. Это позорно. То, что поет Манижа, это уже не текст», — возмутился Соседов.

Композицию Манижи в России восприняли неоднозначно. Ранее певица призналась, что подверглась травле, более того, в ее адрес начали поступать угрозы. В частности, мать двоих детей пожелала ей, чтобы ее самолет разбился по пути в Роттердам. Другие написали, что певице «не прожить в России», если она продолжит исполнять подобные песни.

При этом ее клип занимает второе место по просмотрам на YouTube-канале Евровидения среди композиций, с которыми музыканты выйдут на сцену в этом году. Ролик собрал уже более 5,78 млн просмотров. Больше набирает пока только композиция сербов Loco Loco группы Hurricane (5,9 млн просмотров).