Воробьев: Большинство пациентов с коронавирусом в Подмосковье старше 60 лет

Москва, 26 марта. Возраст большинства госпитализированных пациентов с коронавирусом в Подмосковье составляет более 60 лет. Об этом заявил глава региона Андрей Воробьев.

Пожилые граждане находятся в зоне высокого риска по заболеваемости COVID-19. Около 80% пациентов больниц Подмосковья составляют люди старше 60 лет.

В связи с этим Воробьев напомнил о важности вакцинации от COVID-19. Представленные в России препараты безопасны для пациентов всех возрастов, включая пожилых граждан.

Уже сейчас от коронавируса привились более 350 тысяч жителей Подмосковья. Еще несколько миллионов граждан получат вакцину в ближайшее время. Региональные власти активно работают над прививочной кампанией.