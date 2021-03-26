Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Экономика

Российский рынок акций завершил торги в плюсе

Российский рынок акций завершил торги в плюсе

Москва, 26 марта. Акции российских компаний показали положительную динамику на фоне роста нефтяных котировок. Последние торги недели закрылись с плюсом.

Российский фондовый рынок завершает неделю коррекцией вверх после практически недельной просадки. По итогам торговой сессии индекс Мосбиржи вырос на 1,47% до 3489,5 пункта, долларовый РТС прибавил 2,315%, закрывшись на отметке 1449,85 пункта.

В пятницу выросли индексы акций в Азии (японский Nikkei 225, китайский Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng прибавили каждый по 1,6%), позитивные настроения преобладали на рынках Европы и продолжился рост в США на фоне надежд на скорое восстановление экономики после пандемии COVID-19.

Европейские площадки завершили сегодняшнюю сессию позитивно. Росту котировок способствовали статистические данные, указывающие на постепенное восстановление экономики региона. На положение рынка уже отреагировал Банк России, понизивший курс доллара на выходные.

Новости партнеров