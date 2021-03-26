Российский рынок акций завершил торги в плюсе

Москва, 26 марта. Акции российских компаний показали положительную динамику на фоне роста нефтяных котировок. Последние торги недели закрылись с плюсом.

Российский фондовый рынок завершает неделю коррекцией вверх после практически недельной просадки. По итогам торговой сессии индекс Мосбиржи вырос на 1,47% до 3489,5 пункта, долларовый РТС прибавил 2,315%, закрывшись на отметке 1449,85 пункта.

В пятницу выросли индексы акций в Азии (японский Nikkei 225, китайский Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng прибавили каждый по 1,6%), позитивные настроения преобладали на рынках Европы и продолжился рост в США на фоне надежд на скорое восстановление экономики после пандемии COVID-19.

Европейские площадки завершили сегодняшнюю сессию позитивно. Росту котировок способствовали статистические данные, указывающие на постепенное восстановление экономики региона. На положение рынка уже отреагировал Банк России, понизивший курс доллара на выходные.