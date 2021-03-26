Глава Подмосковья Воробьев намерен решить проблему дольщиков к 2023 году

Москва, 26 марта. Губернатор Московской области Андрей Воробьев решит проблемы всех обманутых дольщиков в регионе к 2023 году. Соответствующую задачу поставил президент России Владимир Путин.

Воробьев пообещал решить проблему раз и навсегда. Власти региона в этом году выдадут ключи от квартир 20 тысячам пострадавших.

Ранее губернатор Подмосковья поблагодарил Путина за поддержку региона в период пандемии. Воробьев обсудил с президентом следующие задачи, связанные с несанкционированными свалками строительного мусора.