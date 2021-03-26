Генерал Липовой разглядел в реформе ВСУ попытку Киева выпросить денег у Запада

Москва, 26 марта. Киев отменил срочную службу в ВСУ, делая ставку на контрактников. Однако и это очередная попытка выпросить новые дотации у НАТО.

Таким мнением с «ПолитЭкспертом» поделился генерал-майор и председатель Общероссийской организации «Офицеры России» Сергей Липовой, комментируя недавнее решение президента Украины Владира Зеленского. Тот одобрил проект СНБО «О стратегии военной безопасности Украины», который отменил срочную службу в войсках: личный состав ВСУ будут набирать из числа контрактников.

Липовой отметил, что контрактная служба — это хорошее решение, так как в итоге армия укомплектована мотивированными специалистами, которые сделали сознательный выбор в пользу военной карьеры. Однако для Украины это было очередным несвоевременным решением.

«Что же касается контрактной службы в украинской армии, то это очередное абсолютно беспочвенное заявление президента страны. Это просто слова, чтобы выбить очередные дотации из «западных партнеров» и продолжить их разворовывать», — заключил генерал-майор.

Новый проект Киева Липовой приравнял к ранним заявлениям Зеленском о присоединении Луганска и новой национальной политике Украины, направленной против мнимой «российской угрозы». Все они относятся к пиар-трюкам для произведения нужного впечатления на «западных партнеров».

Тем временем спровоцированное Киевом обострение в Донбассе привело к массовым потерям в рядах ВСУ. Однако Минобороны Украины старается скрывать эти данные, а украинским СМИ запрещены публикации с данными о пострадавших на линии соприкосновения бойцах.