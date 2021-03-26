Запуск ракеты «Союз-2.1а» в честь полета Гагарина вызвал позитивный отклик в Японии

Токио, 26 марта. Жители Японии доброжелательно отнеслись к полету корабля-носителя «Союз-2.1а» с космодрома Байконур.

Ракета была перекрашена с серо-оранжевого в бело-голубой цвет в честь 60-летия полета в космос первого человека — Юрия Гагарина. Взлет состоялся с космодрома Байконур в 9:07 по местному времени. В 2021 году все ракеты «Союз-2» будут окрашены в это сочетание цветов. Японский эксперт Синья Торисима заметил, что Гагарин совершил полет на ракете «Восток», в основе которой находилась межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) «Р-7».

Японцы с энтузиазмом комментировали запуск «Союза», посвященный юбилею полета Гагарина. Они с восторгом обсуждали мощь ракеты-носителя, передает «НьюИнформ». Была отдана дань уважения не только нелегкому труду первого космонавта, но и техническому гению — конструктору Сергею Королеву.

«Трудно себе представить, что такая мощная ракета-носитель, как «Союз» — это наследница гагаринского «Востока»!» — заметил пользователь dun.

Пользователи из Японии также обратили внимание, что полеты в космос являются опасным делом, из которых вернулись не все космонавты. В связи с этим почет их работы возрастает еще сильнее, уверены комментаторы.

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин ранее анонсировал шесть космических запусков с космодрома Восточный за 2021 год.