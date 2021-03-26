Эскроу-счета позволили банкам снизить ставки для застройщиков

Москва, 26 марта. Активность наполнения эскроу-счетов по девелоперским проектам позволила российским банкам снизить ставки по проектному финансированию для застройщиков.

Об этом стало известно из слов участников XIX Всероссийской конференции «Ипотечное кредитование в России». Кредитные организации смогли предлагать комфортные ставки для застройщиков, составляющие в среднем 3-4%. Данные займы обеспечены средствами российских граждан на эскроу-счетах.

«Это намного ниже, чем кредиты для любых других секторов экономики», — объясняет глава аналитического центра АО «Дом.РФ» Михаил Гольдберг.

При этом показатель может опустить еще ниже средних значений. Вести работу по эскроу-счетам, где аккумулируются средства россиян, отечественные застройщики обязаны с 1 июля 2019 года. Строительные организации не имеют права пользоваться данными деньгами до окончания работ, а кредитуют застройщиков банки.

Объемы строительства жилой недвижимости увеличились в России впервые за полтора года. Ранее гендиректор «Дом.РФ» Виталий Мутко отмечал, что в стране необходимо строить намного больше, чтобы выполнить поставленные президентом РФ задачи по улучшению жилищных условий россиян.