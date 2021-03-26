Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Шоу-бизнес

Звезда «Холостяка» Снежана Самохина мечтала покинуть шоу после первого выпуска

Звезда «Холостяка» Снежана Самохина мечтала покинуть шоу после первого выпуска

Москва, 26 марта. Одна из самых ярких участниц пятого сезона шоу «Холостяк» Снежана Самохина призналась, что с трудом смогла адаптироваться к жизни с телекамерами и думала даже покинуть проект.

В пятом сезоне девушки боролись за сердце звезды сериала «Интерны» Ильи Глинникова. После первого выпуска зрители заприметили загадочную и робкую участницу Снежану Самохину. Она вела себя очень застенчиво, но излучала невероятную харизму и обаяние. Оказалось участница «Холостяка» хотела покинуть шоу сразу после его старта. По словам Самохиной, она понимала формат проекта, поэтому все происходящее вызывало у нее дискомфорт.

«После первой же серии я сказала:» Можно я, пожалуйста, уйду. Это ад какой-то, я не хочу здесь быть!». Меня все успокаивали и обещали, что будет лучше. Потом я просто адаптируюсь», — рассказала девушка в интервью «порталу “Вокруг ТВ”.

Однако Самохина признает, что проект помог справиться ей с неуверенностью в себе. После окончания шоу ее начали узнавать на улице, делать комплименты и проявлять знаки внимания.

Звезда «Холостяка» не скрывает, что участвовала в съемках для раскрутки себя и своего блога. И у нее это получилось. Сейчас девушку приглашают в популярные телепрограммы и даже позвали поучаствовать в создании в клипа группы «Ленинград». А на канале СТС стартовал новый сезон сериала «Дылды», где Самохина снялась вместе с актером Павлом Деревянко.

Недавно режиссер, актер и продюсер Федор Стуков, присоединившийся ко второму сезону «Дылд». В беседе с ФАН он рассказал о сложностях создания второго сезона.

Новости партнеров