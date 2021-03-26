Звезда «Холостяка» Снежана Самохина мечтала покинуть шоу после первого выпуска

Москва, 26 марта. Одна из самых ярких участниц пятого сезона шоу «Холостяк» Снежана Самохина призналась, что с трудом смогла адаптироваться к жизни с телекамерами и думала даже покинуть проект.

В пятом сезоне девушки боролись за сердце звезды сериала «Интерны» Ильи Глинникова. После первого выпуска зрители заприметили загадочную и робкую участницу Снежану Самохину. Она вела себя очень застенчиво, но излучала невероятную харизму и обаяние. Оказалось участница «Холостяка» хотела покинуть шоу сразу после его старта. По словам Самохиной, она понимала формат проекта, поэтому все происходящее вызывало у нее дискомфорт.

«После первой же серии я сказала:» Можно я, пожалуйста, уйду. Это ад какой-то, я не хочу здесь быть!». Меня все успокаивали и обещали, что будет лучше. Потом я просто адаптируюсь», — рассказала девушка в интервью «порталу “Вокруг ТВ”.

Однако Самохина признает, что проект помог справиться ей с неуверенностью в себе. После окончания шоу ее начали узнавать на улице, делать комплименты и проявлять знаки внимания.

Звезда «Холостяка» не скрывает, что участвовала в съемках для раскрутки себя и своего блога. И у нее это получилось. Сейчас девушку приглашают в популярные телепрограммы и даже позвали поучаствовать в создании в клипа группы «Ленинград». А на канале СТС стартовал новый сезон сериала «Дылды», где Самохина снялась вместе с актером Павлом Деревянко.

Недавно режиссер, актер и продюсер Федор Стуков, присоединившийся ко второму сезону «Дылд». В беседе с ФАН он рассказал о сложностях создания второго сезона.