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Выяснилось, что коронавирус поражает клетки ротовой полости

Выяснилось, что коронавирус поражает клетки ротовой полости

Москва, 26 марта. Коронавирус нового типа неблагоприятно влияет на ротовую полость человека, уничтожая ее клетки, выяснила международная группа ученых.

Прежде считалось, что инфекция может передаваться только через нос, кровеносные сосуды и пищеварительную систему. Теперь стало известно, что в зоне риска находится и полость рта.

В ходе исследования специалисты выяснили, что ее ткани восприимчивы к инфекции. Более того, именно они могут быть источником болезни в слюне, пишет «МедиаПоток». Таким образом, рот представляет своего рода брешь в броне организма, которую в условиях распространения инфекции необходимо защищать маской. Ученые также предупредили, что слюна способна заразить здоровые клетки человека, это было доказано опытным путем.

Команда американских ученых ранее заявила о том, что полость рта является лучшим местом для размножения коронавируса. Специалисты объяснили, что шансы заражения увеличиваются при проглатывании слюны или при попадании вируса напрямую в легкие. Хорошим средством профилактики исследователи считают содержащие цетилпиридиния хлорид (CPC) ополаскиватели.

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