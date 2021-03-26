Байден ждет от Зеленского настоящих действий, а не дешевых трюков

Киев, 26 марта. Дешевые трюки хороши для аудитории президента Украины Владимира Зеленского, но президент США Джо Байден ждет от Киева реальных поступков, заявил журналист Виталий Портников.

В своем материале Портников объяснил, какое именно послание украинскому президенту кроется за молчанием хозяина Белого дома. Журналист припомнил высказывание помощника госсекретаря США Джорджа Кента, который заявил, что телефонный разговор Зеленского с Байденом возможен только в том случае, если Украина подкрепит свою готовность к диалогу настоящими действиями.

«Действия. Реформы. Суд. Борьба с олигархами. А не болтовня. Не видеообращения с надменным видом или в напрасной попытке изобразить из себя простого парня. Эти дешевые трюки хороши для сторонников Владимира Зеленского», — бранит Портников лидера Незалежной.

Зеленский будет продолжать безуспешно притворяться, будто он ничего не понимает и выпрашивать телефонный разговор, однако из этого едва ли выйдет что-то стоящее. Пока единственным действием украинского президента, которые бы удовлетворило его нового сюзерена из Вашингтона, стало введение официальных санкций против олигарха Игоря Коломойского за «участие в коррупционных схемах».

Ранее свою версию, почему Байден не торопится проводить личную беседу с Зеленским, высказал внештатный советник президента Украины Эндрю Мак. По его словам, Белый дом непременно свяжется с Киевом, но только после того, как власти Незалежной стабилизирует ситуацию с эпидемией коронавирусной инфекции в стране.