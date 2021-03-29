Суданские политики проведут ряд мероприятий для обеспечения безопасности в Дарфуре

Хартум, 29 марта. Представители «Движения за справедливость и равенство» планируют посетить регион Дарфур.

Делегация военного руководства намерена проверить уровень безопасности в провинциях и обсудить основные проблемы суданских районов с местной властью. Также в повестке разговора состояние лагерей для временно перемещенных лиц.

Член движения Сулейман Сандал заявил, что главная цель визита — это установление коммуникации с гражданами Дарфура, которая положительно повлияет на стабилизацию ситуации. Он подчеркнул, регион переживает «важное и сложное время».

Объединение планирует провести ряд мероприятий для вооруженных сил, расположенных в пяти штатах. Обучающая программа также призвана обеспечить безопасность на западе Судана.

Сулейман Сандал анонсировал курс лекций и семинаров, направленных на урегулирование ситуации и разрешение социальных конфликтов. По его словам, движение готово предлагать новые проекты для поддержания стабильности в республике.

Дарфур является конфликтным регионом, где регулярно происходят вооруженные столкновения. В связи с активизацией преступных элементов и нападениями на местных жителей в провинциях введен режим чрезвычайного положения.