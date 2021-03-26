Ученые разработали биопластик, который полностью разлагается за три месяца

Нью-Хейвен, 26 марта. Сотрудники Йельского университета разработали новый вид биопластика на основе древесины, который способен полностью разложиться всего за три месяца.

Специалисты пробовали создать аналог пластика из яичной скорлупы, отходов производства текилы и растений. Биопластик с добавлением древесных опилок оказался самым прочным по сравнению с другими материалами, следует из публикации в журнале Nature Sustainability.

Суспензию из нового биопластика можно будет перерабатывать и использовать повторно, заверили ученые. Изобретение позволит сократить вред от пластика для окружающей среды и сократить количество таких отходов в мире.

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