Молодой водитель погиб в ДТП под Рязанью

Рязань, 26 марта. Авария в Скопинском районе унесла жизнь человека. Мужчина без прав сел за руль и попал в ДТП. Его тело из покореженного авто извлекали спасатели.

Смертельное ДТП произошло на скопинском участке автодороги Михайлов — Милославское, сообщили в пресс-службе УМВД по Рязанской области.

По данным ведомства, водитель за рулем ВАЗ-21099, не убедившись в безопасности маневра, выехал на встречную полосу, где столкнулся с иномаркой Ford Focus, за рулем которого сидел 24-летний мужчина.

В результате сильного удара легковушка превратилась в груду металлолома. Водитель умер на месте от полученных травм. Погибшего извлекали спасатели с помощью спецоборудования. Второй участник движения был госпитализирован. Полиция работает на месте происшествия и устанавливает все обстоятельства случившегося. Выяснилось, что водитель ВАЗ-21099 не имел документов, дающих право управлять машиной.