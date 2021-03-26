Стало известно, как будут расти пенсии в России до 2024 года

Москва, 26 марта. Финансовый эксперт рассказал жителям Российской Федерации, как будут расти пенсионные выплаты в ближайшие три года.

Автор блога предложил читателям обратиться к официальным данным и объяснил, как будут увеличиваться страховые выплаты для пожилых жителей России до 2024 года. Если говорить о военных пенсиях, то они привязаны к военной «зарплате». Именно поэтому индексация происходит каждый год одновременно с увеличением выплат для военнослужащих. 1 октября текущего года выплаты для военных пенсионеров проиндексируют на 3,7%, осенью 2022 года — на 4%, и в октябре 2023-го — также на 4%.

Что касается социальных пенсий, то их увеличат уже 1 апреля 2021 года. В 2022 году выплаты могут повысить на 8,5%, а в 2023-м — на 0,9%, по словам эксперта. Автор статьи рассказал и о страховых пенсиях в России.

«В таблице приведены точные цифры до 2024 года. Вместе с пенсионной реформой на несколько лет вперед был просчитан размер индексаций пенсий», — сообщается в блоге.

Первого января 2021 года процент индексации страховых пенсий равен 6,3%. В начале следующего года выплаты должны проиндексировать на 5,9%, в 2023 году — на 5,6%, а в 2024-м — на 5,5%.

Размер социальных пенсий с 1 апреля текущего года после индексации озвучили в Министерстве труда и социальной защиты России. По словам представителей ведомства, эти выплаты будут увеличены на 3,4%, а средний размер социальной пенсии составит 10 183 рубля, пишет ФАН.