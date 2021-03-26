Лепс вручил Киркорову браслет из золота и серебра с ликами святых

Москва, 26 марта. Певец Филипп Киркоров похвастался браслетом с ликами святых, который подарил ему коллега по шоу-бизнесу Григорий Лепс.

Роскошное украшение исполнитель вручил королю российской эстрады на гала-ужине премии «Жара», на котором присутствовали многие популярные артисты. Браслет, как объяснил Киркоров на видео в Instagram, выполнен из серебра, а лик Святого Филиппа — из золота.

У Лепса есть похожий аксессуар. Как отметил артист на кадрах ролика, его украшение со временем немного потемнело. Растроганный Киркоров заявил, что браслет станет семейной реликвией.

«Не хочется даже снимать такой амулет. Чувствуется, сколько души и любви вложили в него», — написал он в посте.

Король эстрады с удовольствием продемонстрировал подарок на камеру и похвастался перед другими звездами. Подруга Киркорова, певица Ольга Бузова по достоинству оценила жест Лепса.

«Очень красиво», — несколько раз повторила она.

Киркоров и Бузова после разрыва певицы с блогером Давидом Манукяном стали особенно близки. Они часто появляются на публике вместе, не стесняются обниматься и оказывать друг другу всяческие знаки внимания. Однако профайлер Илья Анищенко считает, что ни о каком романе речь не идет.