Судан погасил долг перед Всемирным банком

Хартум, 26 марта. Судан погасил долговые обязательства перед Всемирным банком и может претендовать на крупный грант.

Восточноафриканская страна впервые за тридцать лет полностью выплатила задолженность ведомству. Теперь она имеет право получить субсидию в размере 2 млрд долларов (более 151 млрд рублей. — Прим. ФАН).

Действия Хартума прокомментировал президент Всемирного банка Дэвид Малпасс. В личном Twitter-аккаунте он поздравил республику с погашением долга и открытием новых перспектив.

«Ликвидация задолженности и унификация обменного курса поставят Судан на путь экономического восстановления и всеобъемлющего развития», — говорится в сообщении.

Very glad that Sudan has cleared arrears to @WBG_IDA.



Steps taken so far, including arrears clearance & exchange rate unification, will put Sudan on the path to substantial debt relief, economic revival, & inclusive development.



Read more here: https://t.co/Lh4CiVWoqX — David Malpass (@DavidMalpassWBG) March 26, 2021

Денежная сумма поступит от Международной ассоциации развития, которая является фондом Всемирного банка для финансирования беднейших стран. Грант поможет восстановить уровень социальной защиты, повысить доходы населения и улучшить экономику государства.

Ведомство отметило, что Судан смог погасить долг благодаря временному займу США. Вашингтон выделил ссуду в размере 1,15 млрд долларов.

Хартум также договорился о финансовых поступлениях со стороны других государств. Кувейтская компания Independent Petroleum Group (IPG) направит 100 млн на восстановление нефтяной отрасли республики. А Саудовская Аравия вложит 3 млрд долларов в совместный фонд для инвестиций державы.