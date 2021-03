Судан погасил долг перед Всемирным банком

Хартум, 26 марта. Судан погасил долговые обязательства перед Всемирным банком и может претендовать на крупный грант.

Восточноафриканская страна впервые за тридцать лет полностью выплатила задолженность ведомству. Теперь она имеет право получить субсидию в размере 2 млрд долларов (более 151 млрд рублей. — Прим. ФАН).

Действия Хартума прокомментировал президент Всемирного банка Дэвид Малпасс. В личном Twitter-аккаунте он поздравил республику с погашением долга и открытием новых перспектив.

Very glad that Sudan has cleared arrears to @WBG_IDA.



Steps taken so far, including arrears clearance & exchange rate unification, will put Sudan on the path to substantial debt relief, economic revival, & inclusive development.



Read more here: https://t.co/Lh4CiVWoqX