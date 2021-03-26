Африка в огне: почему пожары регулярно охватывают Черный континент



Масштабный пожар полностью уничтожил несколько районов Фритауна — столицы Сьерра-Леоне. Возгорание стремительно распространилось по городским кварталам из-за сильного ветра, и лишь по счастливой случайности никто не погиб.



Подобные бедствия для африканских стран — далеко не редкость. В огне исчезают дома, объекты инфраструктуры и леса. Ежегодно жертвами пожаров становятся сотни человек, а общий ущерб исчисляется миллиардами долларов США.



Международная редакция Федерального агентства новостей разобралась, почему Африка стала пылающим континентом.

Ад во Фритауне

В ночь на 25 марта Фритаун охватил настоящий огненный смерч. Пожар затронул более 400 домов. Стихия уничтожила даже бараки на самом берегу моря. Тысячи людей остались без крыши над головой, имущества и средств к существованию.

«Никто не погиб, но несколько человек получили ожоги и ранения, спасаясь из этого ада. Дети потеряли своих родных. Полиция делает все, чтобы воссоединить семьи», — рассказал местный сотрудник правоохранительных органов.

Власти до сих пор не установили причину возгорания. Следователи собирают показания очевидцев.

«Огонь пришел в среду вечером со стороны моря. Ветер изменил направление, распространяя языки пламени повсюду, ситуация вышла из-под контроля», — вспоминает житель Фритауна Фодей Турай.

Представитель ООН в Сьерра-Леоне Бабатунде Ахонси срочно выехал на место происшествия, чтобы изучить масштабы катастрофы. Посол ЕС в африканской республике Том Венс рассматривает возможность срочной отправки помощи пострадавшим из Европы.

Пожары на рынках

По одной из версий, пожар во Фритауне мог начаться с возгорания на рынке или в одной из торговых точек. Согласно статистике, чаще всего уничтожеными оказываются кварталы, где ведется активная торговля.



Постройки в таких местах связывают архаичные линии электропередач. Короткие замыкания приводят к пожарам.

Огонь дважды разорял сенегальский рынок Пак Ламбайе — в январе и октябре 2020 года. Ранее от стихии пострадали торговые площади Купол-Мари в Гане, Адель Маркета в Нигерии, Фалади в Мали, рынки Тагабати и Ниоко в Буркина-Фасо и Буаке в Кот-д'Ивуаре. А 23 марта исчез камерунский базар Куссери.





Во всех случаях местные жители не смогли предотвратить пожар. Распространению возгораний способствуют и особенности городского ландшафта в Африке — использование дешевых и горючих материалов при создании домов, плотная застройка и нарушение элементарных правил пожарной безопасности.

«Нарушения пожарной безопасности приводят к миллиардным финансовым потерям, а иногда и к человеческим жертвам. Но есть и другая причина. Некоторые возгорания устраивают умышленно. Это могут быть преступные разборки, передел сфер влияния политиками или страховое мошенничество», — рассказал чадский социолог Феликс Мбете.

Рынок Буаке в Кот-Д'Ивуаре был полностью уничтожен огнем в 1998 году. Следующий крупный пожар случился в 2019-м. В январе 2020 года он снова сгорел. По одной из версий, в последний раз его специально подожгли сами торговцы, потому что появилась возможность восстановить и модернизировать площадки за счет Франции. И действительно, позднее Париж выделил на эти цели почти 46 миллионов евро.

Природные пожары

Прошлым летом мировая общественность била тревогу из-за сильного задымления в различных регионах Африки. Спутники на орбите Земли запечатлели огромные площади возгорания в Замбии, Мозамбике и на Мадагаскаре. В Анголе зафиксировали 6902 очагов огня, а в ДРК — 3395.

Причиной большинства пожаров стали традиционные методы ведения сельского хозяйства африканцами.

«Использование огня для охоты, удобрения растений, очистки местности под выпас скота и строительства дорог — африканская традиция, уходящая в глубокую древность», — рассказывает Питер Мур, специалист по управлению пожарами в департаменте лесного хозяйства Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.

Огонь в сельском хозяйстве чаще всего применяется в бедных районах, где отсутствует специализированная техника. Также африканцы борются с саранчой при помощи поджогов саванны. Однако в результате таких «прополок» выгорает до 4% поверхности планеты.

«Именно в этих пожарах гибнут люди, они негативно воздействуют на окружающую среду. Сдерживать их могут только погодные изменения или уменьшение сгораемого материала. Во многих странах Африки средства пожаротушения плохо развиты», — уточняет эксперт ООН.

Защитники природы бьют тревогу. В огне гибнет не только растительный, но и животный мир. Экологи уточняют, что в период с 2003 по 2018 годы площадь лесов в ДРК сократилась с 67 до 54%. Виноваты в этом и природные пожары.

Нефтяные трагедии

Большинство пожаров в Африке обходятся без человеческих жертв. Люди успевают покинуть опасную зону. Но бывают случаи, когда они намеренно пренебрегают опасностью и буквально лезут в огонь.

Девять лет назад в районе нигерийского города Окогбе бензовоз попал в аварию. Местные жители бросились наливать топливо в подручные емкости. Случайная искра привела к воспламенению. Погибли 90 человек, включая женщин и детей.

Схожая трагедия произошла в Кении в 2011 году. После аварии на нефтепроводе жители трущоб Найроби собирали черное золото в ведра и канистры. Огонь вспыхнул из-за непотушенной сигареты. Погибли более 100 человек.

Погасить не удастся

Главными причинами разгула огненной стихии в Африке являются несоблюдение противопожарных правил, устаревшие технологии электроснабжения, разгул криминала и традиционные способы ведения сельского хозяйства.



В основе этих проблем лежит в первую очередь бедность местных государств. Они не могут самостоятельно справиться со стихией даже в локальных масштабах. Местным властям остается только уповать на международную поддержку.



И хотя леса Черного континента без преувеличения являются «легкими планеты», мир не спешит на помощь Африке в вопросе пожарной безопасности. А это обрекает страны на новые возгорания.