Бледанс сравнила Павла Деревянко с голливудской звездой Джонни Деппом

Москва, 26 марта. Известный российский актер Павел Деревянко примерил необычный образ для съемок нового проекта. В восторге остались не только поклонники, но и некоторые коллеги звезды.

Павел Деревянко в своем Instagram аккаунте сообщил фанатам, что съемки нового мносерийного фильма под названием «Даркнет» подходят к концу. Он показал подписчикам несколько снимков со съемочной площадки, на которых предстал в облике своего героя. Для проекта актер примерил необычный демонический образ. Он даже надел цветные линзы и осветлил волосы.

«Сегодня последний мой съемочный день в проекте «Даркнет». Поздравляю! Мой безобразник Хук», — подписал фото Павел Деревянко.

Фанаты пришли в восторг от внешнего вида актера, который одновременно остался собой и стал кардинально другим. Они оставили восхищенные комментарии, а некоторые пользователи даже нашли сходство с другими звездами. Так коллега Деревянко — Эвелина Бледанс сравнила его с голливудской звездой Джонни Деппом.

«Пашка, ты наш Джонни Депп», — написала она.

«Даркнет» — это восьмисерийный сериал, который, по словам создателей, станет первой киберпанк историей на экране. В проекте снялись Равшана Куркова, Анатолий Белый, Артем Ткаченко, Даниил Вахрушев и другие. Павлу Деревянко в антиутопии досталась необычная роль жестокого владельца борделя.