Одиночный пикет в поддержку семьи Зайберт прошел в Петербурге. ФАН-ТВ

Одиночный пикет в поддержку русской семьи Зайберт прошел в Петербурге. В 11 часов утра активист встал с плакатом «Фашисты! Верните российских детей!» возле Генерального консульства Германии.

Спустя 40 минут после начала мероприятия мужчину задержала полиция. Изначально — за оскорбление главы правительства Германии Ангелы Меркель. Однако позже, по словам пикетчика, ему выписали штраф за нарушение карантинных ограничений.

Напомним, в Берлине у семьи из Новосибирска без весомых причин изъяли троих детей. Родители обратились за помощью к российским послам, а также к президенту Европейского центра по правам человека в Вене.

«Тот факт, что наш коллега, активист Леонид Меньшиков был задержан полицией, мы считаем фактом как минимум странным, и уж тем более кажется весьма нелепой история. Мы допускаем, что власти города и администрация не в курсе событий, которые происходят в Германии именно вокруг семьи Зайберт, которая подверглась бандитскому нападению со стороны немецкой опеки», — прокомментировал ситуацию Гарри Мурей.

В Новосибирске, Москве и Петербурге прошли пикеты в поддержку Юлии и Евгения Зайберт.