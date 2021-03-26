Сирия поможет Ливану спасти больных коронавирусом пациентов

Сирия предоставит Ливану кислород для помощи в лечении пациентов с COVID-19. Об этом договорились министры здравоохранения двух стран во время прошедшей в Дамаске встречи.

На пресс-конференции в сирийской столице побывал специальный корреспондент международной редакции Федерального агентства новостей.

Необходимый ливанским медикам кислород будет поставлен в страну тремя партиями. Первая из них составит 25 тонн и направится к адресату в самое ближайшее время.

Бейрут был вынужден просить помощи у соседей из-за того, что запасы данного ресурса в стране закончились в условиях продолжающейся пандемии COVID-19.

Глава Минздрава Сирии Хасан Геббаш во время конференции отметил, что экстренная помощь соседям выделяется в объеме, допустимом в сложившейся обстановке.

«Это не повлияет на доступность кислорода в Сирии. Ситуация в нашей стране также трудна: больницы полны пациентами с коронавирусом. Но Сирия всегда протягивает своим друзьям руку помощи», — сказал Хасан Геббаш.

При этом министр выразил мнение, что поддержка соседей является проявлением прочных отношений между двумя странами и их народами.

Его ливанский коллега Хамад Хасан в свою очередь рассказал, что сейчас на его родине находятся тысячи людей, которым требуется искусственная вентиляция легких. Помощь со стороны Сирии им жизненно необходима.

Министр упомянул, что из-за непогоды доставка кислорода из других стран в Ливан морским путем задерживается. В этой ситуации помощь же со стороны Дамаска даст возможность пациентам с коронавирусом продержаться до прибытия ценного груза.

«Ставка на братский народ в кризисной ситуации — правильная ставка», — отметил ливанский министр.

При этом Хасан сообщил, что Ливия и Сирия координируют свои действия с самого начала пандемии. По его словам, сейчас страны намерены усилить сотрудничество, которое прежде всего выразится в закупке кислорода в сирийских лабораториях.

Доставка необходимых ливанским врачам ресурсов задерживается из-за неблагоприятной метеорологической обстановки в регионе. В настоящее время весь Ближний Восток находится под влиянием мощного циклона, ставшего причиной сильных штормов в море и песчаных бурь на суше.

По этой причине сирийские власти были вынуждены закрыть для судоходства все порты провинций Латакия и Тартус. Распоряжение Министерства транспорта Сирии будет действовать в этих регионах до специального распоряжения.