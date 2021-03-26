Раскрыто предназначение перьев птиц в могилах древних скандинавских воинов

Москва, 26 марта. Норвежские археологи, изучающие погребения древних скандинавских воинов, сделали неожиданное открытие.

Они обратили внимание на предметы, найденные в могилах. Скандинавы похоронены вместе с перинами и подушками из птичьего пуха. Ученые считают, что им предоставилась возможность иметь дело с частью древнего ритуала. Речь идет о захоронениях, относящихся к VII–VIII векам нашей эры. Они найдены на территории Вальсгарда в Швеции.

Погребенные там воины считаются предками викингов, отмечает Planet Today. Они лежат на пуховых перинах, расположенных в лодках. Там же ученые обнаружили кухонную утварь и весла. В некоторых могилах найдены останки животных. В соответствии со скандинавским фольклором, пуховые перины позволяли умершим воинам быстрее попасть в загробный мир.

Американские археологи из Луизианы выяснили, чем торговали древние индейцы майя. В этом им помогла фреска, найденная во время раскопок древнего города Калакмуль в Мексике. На ней изображено, как один человек протягивает другому соляную лепешку.