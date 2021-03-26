Сенатор Рязанский прокомментировал индексацию социальных пенсий в России

Москва, 26 марта. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал планы по проведению индексации социальных пенсий в стране.

Согласно постановлению, утвержденному российским кабмином, весной 2021 года социальные пенсии проиндексируют на 3,4%. Именно это решение правительства было предметом беседы сенатора и корреспондента RT.

«С 1 апреля в соответствии с законом индексируются социальные пенсии», — напоминает собеседник издания.

Нововведение затронет небольшую численность пожилых граждан России — около 4 миллионов человек, добавил Рязанский. Данные выплаты положены тем россиянам, у кого не хватает стажа на трудовую пенсию. Такие пенсионные выплаты для граждан можно считать социальным пособием, заявил сенатор.

Корреспондент Федерального агентства новостей ранее обсудил с представителями Министерства труда и социальной защиты РФ будущую индексацию социальных пенсий. В результате средний размер пособия составит 10 183 рубля, заявили в ведомстве.