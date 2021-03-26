Изучающие русский язык иностранцы попытались прочитать почерк врачей

Москва, 26 марта. Иностранцы, изучающие русский язык, поделились впечатлениями о попытках разобрать почерк российских врачей на рецептах.

Иностранцам на уроках русского языка дали задание — прочитать рукописный текст. Студентам дали несколько рецептов и предложили разобрать, что там написано. Молодые люди старательно разбирали каракули российских медиков, в основном они строили догадки о том, что там могло быть написано.

Джастин и Джон не смогли разобраться, что написано в графе «возраст» на одном из рецептов, и предположили, что там написано, что человек старый. Позже все же пришли к мнению, что так указан возраст пациента — восемь лет. Цену на рецепте студенты не смогли определить, но пришли к логичному выводу, что это все же цифры.

Из всех просмотренных рецептов у Джастина и Джона получилось прочитать отдельные слова.

«Собака — это понятно!» — обрадовались студенты, когда удалось разобрать слово на ветеринарном рецепте.

По ощущениям Джона, чтение рецептов было ужасным. Студенты признались, что почерк английских врачей не более понятный. Авторы ролика задают вопрос, как россиянам удается прочитать рецепты.