Олег Мельниченко сообщил о планах участвовать в выборах главы Пензенской области

Пенза, 26 марта. Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко заявил о планах принять участие в выборах главы региона, которые состоятся в сентябре 2021 года.

Мельниченко отвечал на вопросы о приоритетных задачах на новой должности. По его словам, главной вопросом является реализация приоритетных национальных проектов и комплекс мероприятий, которые связаны с коронавирусом. Кроме того, он планирует заняться организацией вакцинации населения.

Врио главы Пензенской области добавил, что также планирует принять участие в грядущих выборах губернатора Пензенской области.

Стоит отметить, президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Мельниченко на должность главы региона 26 марта.