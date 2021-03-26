Звезда «Дома-2» Нелли Ермолаева рассказала об издевательствах на скандальном шоу

Москва, 26 марта. Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Нелли Ермолаева рассказала, с какими издевательствами и унижением столкнулась на съемках скандальной телестройки.

Ермолаева после ухода из проекта стала телеведущей, бизнес-леди и даже выпустила первую книгу. На страницах произведения Ермолаева сравнила телестройку с армией, где старожилы считают новичков конкурентами и всеми силами стараются поставить на место.

«Чтобы добиться какого-то результата, чтобы прислушивались к твоему мнению, чтобы ты мог раздавать какие-то советы и сам смог перейти в ранг «старичков», конечно, должно пройти какое-то время», — написала звезда.

По словам Ермолаевой, она не боялась вступать в конфликты. Особенно жестким выдалось противостояние девушки с другой участницей шоу, имени которого она не называет. Звезда вспомнила, что та однажды бросила ей под ноги сырую рыбу, чтобы публично унизить.

«Я же, в свою очередь, не поддавалась на провокации и не давала им то, чего они хотели, — моих слез. Они не смогли меня сломать», — заключила Ермолаева.

«Дом-2» вскоре вернется в эфир, продюсеры вовсю работают над перезапуском. По некоторым данным, права на показ скандальной телестройки приобрел канал «Ю».