СМИ выявили угрозу поставкам российского газа из-за аварии в Суэцком канале

Москва, 26 марта. Несмотря на то, что крупнейшая «пробка» в отрасли мирового судоходства лишь незначительно коснулась поставок российской нефти, она может затронуть экспорт газа.

Речь идет о трех танкерах со сжиженным природным газом, обслуживающих грузы «Новатэка», которые остались заблокированы на подходах к Суэцкому каналу — Yamal Spirit, Clean Horizon и Yenisei River. Движение парализовал севший на мель контейнеровоз Ever Given.

При этом аналитики отметили, что перекрытие не повлияет на отгрузки российской нефти Urals, так как при экспорте в Азию этот маршрут используется редко. Однако не исключено, что нефть из РФ может вырасти в цене на рынке Европы, поскольку поставки среднетяжелой нефти с Ближнего Востока прерваны, пишет «Коммерсантъ».

Если на рынок топлива в России происшествие влияния не окажет, что рынок СПГ — менее гибкий, и его транспортировка стоит дороже. Спотовые цены на газ могут временно вырасти, если не удастся решить проблему, отмечает аналитик Fitch Дмитрий Маринченко. Однако масштаб роста будет ограничен из-за снижения спроса на газ.

Эксперты ранее оценили возможные последствия аварии в Суэцком канале для российской экономики. Политолог Станислав Белковский считает, что Суэцкий кризис стратегически выгоден Кремлю. INFOX приводит его мнение о том, что сейчас актуализируется комплекс вопросов о создании новых маршрутов масштабного транзита грузов, среди которых — сухопутный коридор «Единая Евразия» и Северный морской путь.