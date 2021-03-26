Критик Соседов о съемках Сергея Безрукова в рекламе: Главное, чтобы тебя приглашали

Решение актера Сергея Безрукова сниматься в рекламе — поступок трезвомыслящего человека. Таким мнением в беседе с ФАН поделился журналист, музыкальный критик, телеведущий Сергей Соседов.

Собеседник Федерального агентства новостей прокомментировал сказанные в одном из интервью слова актера о том, что сниматься в рекламе ему пришлось ради выплаты ипотеки.

«Жизнь заставляет всех крутиться-вертеться. И меня заставляет сниматься в шоу различных. Реклама — это тоже работа. Он (Безруков. — Прим. ФАН) занят в театре, у него семья, а тут еще реклама. Это все нагрузки. Он меньше спит», — рассказал журналист.

Сергей Соседов отметил, что подобная возможность ценна еще и тем, что выпадает далеко не всем.

«Человека пригласили сняться в рекламе, что ж ему отказываться? Никто бы не отклонил такое предложение, тем более, когда нужно выплачивать ипотеку. Это нормально», — сказал собеседник ФАН.

В завершение он напомнил, что знаменитостям зачастую приходится принимать участие в проектах просто для того, чтобы в будущем не оказаться «за бортом».

«Думаю, если бы у каждого из нас были бы спонсоры, тогда бы мы жили как хотели. А когда ты сам вынужден зарабатывать на жизнь, конечно, будешь браться и за то, и за это. Главное, чтобы тебя приглашали. Можно и отказывать, но после двух-трех раз потом перестанут обращаться — найдут других актеров, которых можно и на корпоратив позвать, и в новый спектакль, и в рекламу. Он просто поступает как нормальный, трезвомыслящий человек», — подытожил критик.

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