Зеленский обсудил с «нормандской четверкой» ситуацию в Донбассе

Киев, 26 марта. Президент Украины Владимир Зеленский обсуждает с руководством стран «нормандской четверки» ситуацию в Донбассе.

По словам пресс-секретаря украинской делегации на переговорах в Минске Алексея Арестовича, Зеленский и глава офиса президента Украины Андрей Ермак проводят консультации с «нормандской четверкой» из-за обострения ситуации в Донбассе.

«Мы видим, что единственным условием успешности дальнейших переговоров является полное прекращение огня. Без этого мы не видим перспектив. Мы сейчас будем добиваться на всех уровнях полного прекращения огня», — сказал Арестович.

Ранее Зеленский заявил, что Киев готовит встречу лидеров стран «нормандской четверки». При этом президент Украины отметил, что если переговоры не состоятся, то он готов лично встретиться с каждым из лидеров.

Напомним, в 2014 году украинские власти начали военную операцию против жителей Донбасса, провозгласивших независимость региона после государственного переворота в Киеве. Согласно данным ООН, с начала гражданской войны на Украине погибли 14 тысяч человек, более 30 тысяч получили ранения.