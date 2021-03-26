Врачи Челябинска провели ювелирную операцию по спасению зрения мальчика

Челябинск, 26 марта. Ребенку с редким врожденным заболеванием успешно провели серьезную операцию. В противном случае он мог бы полностью лишиться зрения.

Офтальмологи детской городской клинической больницы провели уникальную операцию, которая спасла зрение ребенку. Полуторагодовалому малышу удалили дермоидные кисты под веком.

Ребенок появился на свет с редким заболеванием — синдромом Гольденхара. У него была односторонняя гипоплазия лица с поражением ушей, глаз, носа и зубов. Ребенок мог потерять зрение полностью.

Врачи офтальмологического центра Челябинской детской городской клинической больницы провели обследование мальчика и решились на проведение уникальной операции, за которую раньше брались только специалисты из Москвы. Медики справились с поставленной задачей успешно. Сейчас ребенок находится под наблюдением докторов. Ему предстоит еще несколько операций.

Еще одну сложную операцию на мозге провели врачи в Волгограде. Ее сделали матери двоих детей, сообщил ФАН.