ФАН выяснил, при каких условиях у законного владельца могут изъять дом

Тула, 26 марта. Даже у законных собственников могут изъять дома и земли. Закон №494-ФЗ, принятый 30 декабря 2020 года, предусматривает такие случаи. Юрист Елена Валенцева рассказала ФАН, как не «прошляпить» собственность.

Индивидуальные жилые или садовые дома, которые находятся в ненадлежащем состоянии, в которых отсутствуют коммуникации, могут быть изъяты для государственных или муниципальных нужд для комплексного освоения территории. Проще говоря, если с доме нет света, воды, газа или отопления, то он может быть изъят.

«Территориальные органы власти после принятия решения об изъятии дома обязаны в течение семи дней опубликовать это решение в СМИ и направить его собственнику. После этого у владельца строения есть ровно месяц, чтобы заключить с администрацией соглашение о цене и о размере убытков, которые подлежат компенсации. Если этого не произойдет в обозначенные сроки, то представители администрации должны обратится в суд с заявлением об изъятии недвижимости и, соответственно, прекращении права собственности на нее», — рассказала ФАН юрист Елена Валенцева.

Затем в течение недели с момента вступления решения суда в законную силу деньги за изымаемую собственность должны быть перечислены на счет бывшего владельца или же на депозит нотариуса.

«Решение суда может быть обжаловано исключительно в части размера денежной компенсации за изъятый дом», — продолжает Елена.

По мнению эксперта, этот закон хорош тем, что он поможет избавиться от ветхих и заброшенных строений. Они мало того, что небезопасны сами по себе, так еще и портят облик российских городов.