Аресты в Триполи и новый указ премьера Дабибы — что произошло в Ливии 26 марта

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Ливии 26 марта 2021 года.

Происшествия

Сотрудники службы сдерживания терроризма и организованной преступности задержали злоумышленников, которые грабили торговцев золотом и валютой на столичном рынке.

Преступники узнавали адреса продавцов, преследовали и угрожали. Работникам ведомства удалось арестовать участников банды и заключить их под стражу.

Визит Аль-Манфи в Турцию

Глава Президентского совета Мухаммад аль-Манфи приехал с рабочим визитом в Анкару. Прибытие политика и его заместителя Абдаллы Хусейна аль-Лафи подтвердила пресс-служба ведомства.

Представители североафриканского государства посетили страну после приглашения президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана. В ходе переговоров стороны обсудили вывод иностранных наемников из Ливии и расширение взаимовыгодного сотрудничества.

مباحثات بين أردوغان والمنفي في إسطنبول في أول زيارة يؤديها الأخير إلى تركيا

https://t.co/W1wtj5u9Qk#ليبيا pic.twitter.com/m7smVzEYPS — قناة ليبيا الأحرار (@libyaalahrartv) March 26, 2021

Политика

Министр иностранных дел Наджла Мангуш с австрийским коллегой Александром Шалленбергом рассмотрели ситуацию в регионе.

Дипломаты переговорили о поддержании перемирия и стабильности в стране. Представитель Вены заявил, что государство приветствует утвержденное переходное Правительство национального единства и поможет в урегулировании политического процесса.

Шалленберг осудил присутствие сирийских наемников в Ливии и нарушение оружейного эмбарго Совбеза ООН.

النمسا: أوروبا لديها مصلحة قوية في أن تكون #ليبيا مستقرة وآمنة ومزدهرة. #المرصد https://t.co/SkQIMz2Gab — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) March 26, 2021

Член Палаты представителей Мисбах Дума призвал иностранных граждан, использующих оружие, покинуть территорию государства.

«Народ осуждает тех, кто приносит оружие и войну. В нынешний период мы приветствуем только тех, кто уважает суверенитет и вносит вклад в процесс развития и стабильности», — сказал Мисбах Дума.

الميليشيات الموالية لـ #تركيا تبدأ في الانسحاب من الأراضي الليبيةhttps://t.co/DL2A4GyZMR — عاجل (@ajlnews) March 25, 2021

Вывод сирийских наемников с территории Ливии поддержал генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмад Абй Гейт.

По его словам, новое правительство и международное сообщество выступают против вмешательства иностранных сил в политику державы.

Ахмад Абй Гейт считает, что переходная власть должна обсудить незаконные действия выходцев из стран Ближнего Востока с Реджепом Тайипом Эрдоганом.

هناك موقف دولي ضد وجود المقاتلين الأجانب في #ليبيا.

أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية في #مقابلة_خاصة#مصر#جامعه_الدول_العربيه pic.twitter.com/5aJLaK23nE — العربية برامج (@AlArabiya_shows) March 24, 2021

Министерство иностранных дел триполитанского Правительства национального согласия (ПНС) обвинили в краже государственных средств. Расследованием нарушений занимается комиссия по борьбе с коррупцией.

Организация осудила экс-главу МИД Мухаммеда Сияла за использование служебного положения в корыстных целях и трудоустройство недобросовестных сотрудников.

وردنا الآن من مصدر مطلع وموثوق !

منع وزير الخارجية السابق محمد الطاهر سيالة من السفر بسبب الفساد والتعيينات وإصدار كوازات سفر دبلوماسية لأشخاص من خارج الوزارة والمؤسسات الحكومية pic.twitter.com/e86JDgewjN — Faisal Mohammed (@feisal_87) March 23, 2021

Премьер-министр Абд аль-Хамид Дабиба расформировал комитеты, созданные бывшим главой ПНС Файезом Сарраджем.

Политик подписал Указ №7, прекращающий работу ряда структур. Так, недействительными оказались ведомства, которые занимаются коронавирусом, закупкой вакцин и медицинского оборудования.

Общество

Представители комитета по эпидемиологии и научно-консультативного отделения по борьбе с коронавирусом обсудили ситуацию в Ливии.

Ведомство огласило результаты еженедельного исследования по динамике распространения COVID-19. Зафиксировано увеличение заражений в Триполи, Мисурате, Тобруке и некоторых других городах. Вспышку связывают с возобновлением проведения массовых мероприятий.

Комитет предоставил рекомендации по борьбе с коронавирусом. Они включают улучшение профилактических мер, установление ограничений в общественных местах и введение штрафов за нарушение карантина.

Для снижения распространения инфекции также планируется начать вакцинацию граждан. Поставку лекарственных средств в регион прокомментировал министр здравоохранения Али Занати.

Глава ведомства заявил, что необходимые медикаменты появятся в Ливии уже в конце марта. Этот вопрос контролирует лично премьер Абд аль-Хамид Дабиба.

Али Занати подчеркнул, что Минздрав и Национальный центр по борьбе с заболеваниями проводят подготовку к вакцинации.