Строительство школы в Стерлитамаке обернулось аферой и крупным ущербом бюджету

Стерлитамак, 26 марта. Сотрудники СК возбудили два уголовных дела по итогам строительства школы в городе Стерлитамак. Бюджету Башкирии причинен многомиллионный ущерб.

По мнению следствия, неустановленные пока лица допустили халатность и совершили мошенничество при реализации государственного контракта. Конкурс на его заключение проводился в рамках выполнения нацпроекта «Демография».

Заказчиком строительно-монтажных и пусконаладочных работ стало республиканское казенное госучреждение. Фактически, исполнитель выполнил не весь перечень работ, прописанных в договоре. Кроме того, часть из них не соответствовала условиям проектной документации. Следователи установили, что подрядчик получил оплату в полном объеме, за некоторые виды услуг деньги перечислялись дважды.

Ущерб от противозаконных деяний превысил 8,6 млн рублей. Правоохранители выясняют обстоятельства преступления и устанавливают круг лиц, виновных в нарушении двух статей УК РФ.

В Таганроге попал под следствие директор казенного предприятия. Он подозревается в совершении служебного подлога и злоупотреблении полномочиями при реализации муниципального контракта. Ущерб бюджету составил 4 млн рублей, сообщал ФАН.