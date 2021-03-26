Тина Канделаки спровоцировала слухи о своей беременности

Москва, 26 марта. Обтягивающее платье телеведущей Тины Канделаки выдало ее округлившийся живот. Пользователи Сети заподозрили, что звезда забеременела в третий раз.

Канделаки на своей странице в Instagram опубликовала шуточный ролик, на котором показала свои танцевальные умения. Однако подписчики звезды стали обсуждать не ее эффектные движения, а изменения в фигуре, которые видны невооруженным глазом.

«Посвящается моему брату Алеко — одному из немногих поклонников моих песен и танцев. Братик, пью за тебя свежевыжатый сок и стараюсь держаться подальше от наших встреч, потому что каждая из них — плюс 2 кг», — подписала видео Канделаки.

В кадре телеведущая предстала в облегающем розовом платье и пиджаке оверсайз. Поклонники привыкли, что Канделаки всегда выглядит стройной и подтянутой, однако в этот наряд не смог скрыть выпирающий живот. Многие решили, что в скором времени звезда станет мамой в третий раз. Сейчас она воспитывает дочь Меланию и сына Леонтия от первого брака.

«Вы что беременны?»; «Вы точно беременны! Без сомнений! Уже приличный срок! Я очень рада!»; «Мне тоже показалось, что Тина ждет ребенка», — написали в комментариях.

При этом сама Тина Канделаки никак слухи о возможном пополнении в семействе не комментирует. Недавно она попросила подписчиков помочь ей в преображении. С приходом весны звезде захотелось обновлений и она подумывает сменить имидж.