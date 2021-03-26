Полиция Кузбасса ищет живодеров, зарубивших топором собаку

Кемерово, 26 марта. Полиция Прокопьевска проверяет информацию о жестокой расправе над псом. Инцидент попал на записи камер видеонаблюдения в одном из подъездов города.

Стражи порядка устанавливают место, время и все обстоятельства произошедшего. В ходе проверки специалисты оценят действия жестоких граждан с точки зрения права. Затем правоохранители примут решение в соответствии с законом, сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Жители города предполагают, что один из напавших на животное тот самый мужчина, что ранее убил собаку в своей квартире. По словам горожанина, уже долгое время двое незнакомцев бродят по подъездам и зверски убивают собак, это уже их третья жертва.

Женщина заступилась за бродячую собаку и погибла ночью во Владимирской области от рук своего сожителя, сообщал ФАН.