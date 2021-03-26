ФАН выяснил, что грозит бросившей двоих детей в роддоме курянке

Курск, 26 марта. Администрация железнодорожного округа города Курска пытается добиться ограничения родительских прав женщины, которая оставила своих двух новорожденных детей в роддоме. В беседе с ФАН юрист Олег Никитин прокомментировал ситуацию.

Как стало известно, обвиняемую уже лишали родительских прав в отношении старшего ребенка. После чего она родила еще двоих, и они теперь находятся в региональном «Доме ребенка».

После выписки из роддома с 12 января 2021 года женщина ни разу не посетила своих детей, не интересовалась их здоровьем и не отвечала на звонки сотрудников администрации железнодорожного округа города Курска. Специалисты социальной службы приходили к горе-матери домой, однако ее там не оказалось. По словам соседей, она, предположительно, ведет аморальный образ жизни и злоупотребляет алкоголем.

Пресс-служба Кировского районного суда города Курска сообщила, что 9 апреля 2021 году в отношении этого дела состоится предварительное судебное заседание

«В соответствии со ст.63, 64 СК РФ родители имеют право и обязаны воспитывать своих детей. Родители несут ответственность за воспитание и развитие своих детей. Они обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих детей. Родители обязаны обеспечить получение детьми общего образования. На родителей возлагается защита прав и интересов детей», — рассказывает Олег Никитин.

По его словам, согласно ст. 80 СК РФ, суд может взыскать алименты на ребенка с родителя, лишенного родительских прав вне зависимости от того, заявлялось ли суду такое требование. Кроме того, ограничение родительских прав допускается при оставлении ребенка с родителями — вследствие их поведения, это может быть для него опасным. В этом случае действует вариант передачи детей под опеку близким родственникам.

«Если родители (один из них) не изменят своего поведения, орган опеки и попечительства по истечении шести месяцев после вынесения судом решения об ограничении родительских прав обязан предъявить иск о лишении родительских прав», — отмечает собеседник Федерального агентства новостей.

Иск об ограничении родительских прав может быть предъявлен близкими родственниками ребенка, органами и организациями, на которые законом возложены обязанности по охране прав несовершеннолетних детей (пункт 1 статьи 70 настоящего Кодекса), дошкольными образовательными организациями, общеобразовательными организациями и другими организациями, а также прокурором.

«Нахождение детей с матерью, которая ведет аморальный образ жизни, явно не на пользу детям, но и не на пользу воспитание в домах интернатах, наилучший вариант передать ребенка на воспитание родственникам», — заключил юрист.

Ранее ФАН сообщал, что укравший бутылку водки пьяный посетитель ТЦ покусал продавцов в Курчатове. Суд вынес обвиняемому наказание в виде лишения свободы на 2 года и 10 дней в колонии общего режима.