Слезы, истерика и давка: Танзания простилась с умершим президентом Магуфули



В деревне Чато на северо-западе Танзании похоронили умершего президента страны Джона Магуфули. Перед тем как доставить тело лидера нации к месту захоронения, гроб отвезли в несколько крупнейших городов страны, чтобы как можно больше граждан могли проститься с политиком.



В итоге многотысячные толпы скорбящих устраивали давки, чтобы увидеть в последний раз главу государства. Масштаб скорби оказался настолько высок, что к ответственности стали привлекать граждан, которые не соблюдали траур.



Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает, как провожали в последний путь президента Танзании Джона Магуфули.

Национальный герой

Танзания уже несколько дней пребывает в трауре. Скорбь затмила вопросы к проводимому Магуфули политическому курсу, который при жизни президента не все оценивали положительно. Также несущественными для граждан страны оказались и слухи, от чего именно он скончался.



По официальным данным — из-за проблем с сердцем. Однако гораздо популярнее стала версия о том, что Магуфули пал жертвой коронавируса, опасность которого он категорически отрицал при жизни.



Экс-главу государства похоронили на семейном кладбище в родной деревне Чато на северо-западе Танзании. Преемник, некогда вице-президент, а ныне действующий лидер страны, Самиа Хассан Сулуху приняла участие в прощальной мессе.

Magufuli is finally laid to rest in his home in Chato. The curtains are closed for a man who loved his country and will be remembered for all that he did for them. Go well Baba wa Tanzania. #RIPMagufuli pic.twitter.com/gRymDEfVQP — Kenya West© (@KinyanBoy) March 26, 2021

Ранее она, как и тысячи граждан страны, уже посетила многочисленные траурные церемонии. Власти Танзании решили провезти тело Магуфули по крупнейшим городам, чтобы дать возможность большему числу соотечественников проситься с ним.



В городе Дар-эс-Салам не удалось избежать давки. Горожане узнали, что в международном аэропорту приземлился борт с телом президента. Сотни людей выбежали прямо на взлетно-посадочную полосу. Несколько человек получили травмы.

#YeniProfilResmi

Tanzanya Darüsselam Havalimanı'nda Başkan John Magufuli'nin tabutu yüklenirken ortaya çıkan görüntüler.

* Halk öz kahramanına koştu pic.twitter.com/Epk5e7Wg9t — Erkan Trükten ???????? (@ErkanTrukten) March 26, 2021

Полиции удалось взять ситуацию под контроль. Силовики перекрыли движение, траурный кортеж смог проехать по главным городским улицам. Вдоль дорог выстроились тысячи людей. Они провожали президента, как национального героя.

Sad moments engulf the city of Dar es salaam, Tanzania.#MagufuliWasAHero pic.twitter.com/SJM4XZYKUv — Paul Kirobi (@PauKirobi) March 20, 2021

В целом данная ситуация повторялась в каждом городе. Люди собирались, плакали, молились, у женщин случалась истерика.

Tanzania ???????? a grieving nation after the death of Pombe Magufuli pic.twitter.com/WeDNdrRUAA — Sudhir Byaruhanga (@Sudhirntv) March 21, 2021

Маршрут кортежа с телом президента в буквальном смысле застилали цветами. Некоторые приносили из домов дорогие ковры, а женщины оставляли на дороге платки.

Hommages dignes rendus au feu président tanzanien John magufuli. R.I.P pic.twitter.com/qiZLMGt027 — HONDA Georges (@georges_honda) March 26, 2021

Даже стройка подождет

Скорбь по Магуфули распространилась почти по всему африканскому континенту. Некоторые страны и политики ограничились сообщениями с соболезнованиями, а вот в Уганде решили приостановить стройку восточноафриканского нефтепровода (EACOP).



Как сообщили в пресс-службе Нефтяного управления Уганды (PAU), умерший президент Танзании сыграл важную роль в реализации концепции проекта, потому в знак солидарности с народом соседней страны угандийцы также скорбят в связи с кончиной Магуфули.

Наказание за недостаточную скорбь

К концу недели общенациональный траур в Танзании стал приобретать радикальные формы. Правоохранители арестовывали людей, которые недостаточно оплакивали усопшего или веселились.



Например, в Мванджелве задержали четверых мужчин. Они привлекли внимание полиции тем, что устроили пир из козьего супа с пивом прямо на улице. Как утверждают силовики, таким образом они «высмеивали смерть президента».



Траур в Танзании продлится еще почти две недели, до 7 апреля. Джон Магуфули скончался в возрасте 61 года 17 марта. На посту главы государства до 2025 года его сменила бывший вице-президент Самиа Хасан Сулуху. Она стала первой женщиной в истории Танзании, занявший главный пост страны.