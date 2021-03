Слезы, истерика и давка: Танзания простилась с умершим президентом Магуфули

В деревне Чато на северо-западе Танзании похоронили умершего президента страны Джона Магуфули. Перед тем как доставить тело лидера нации к месту захоронения, гроб отвезли в несколько крупнейших городов страны, чтобы как можно больше граждан могли проститься с политиком.



В итоге многотысячные толпы скорбящих устраивали давки, чтобы увидеть в последний раз главу государства. Масштаб скорби оказался настолько высок, что к ответственности стали привлекать граждан, которые не соблюдали траур.



Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает, как провожали в последний путь президента Танзании Джона Магуфули.

Танзания уже несколько дней пребывает в трауре. Скорбь затмила вопросы к проводимому Магуфули политическому курсу, который при жизни президента не все оценивали положительно. Также несущественными для граждан страны оказались и слухи, от чего именно он скончался.



По официальным данным — из-за проблем с сердцем. Однако гораздо популярнее стала версия о том, что Магуфули пал жертвой коронавируса, опасность которого он категорически отрицал при жизни.



Экс-главу государства похоронили на семейном кладбище в родной деревне Чато на северо-западе Танзании. Преемник, некогда вице-президент, а ныне действующий лидер страны, Самиа Хассан Сулуху приняла участие в прощальной мессе.

Magufuli is finally laid to rest in his home in Chato. The curtains are closed for a man who loved his country and will be remembered for all that he did for them. Go well Baba wa Tanzania. #RIPMagufuli pic.twitter.com/gRymDEfVQP