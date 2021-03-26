Алексей Панин объяснил свою озабоченность генетическим повреждением

Москва, 26 марта. Скандально известный актер Алексей Панин заявил, что у него поврежден один ген, поэтому ему регулярно необходимы новые сексуальные увлечения.

Телеканал «Пятница» недавно представил новый проект под названием «ДНК-шоу», ведущей которого стала Лолита Милявская. Гости проекта, по задумке продюсеров, сдают генетический материал для исследования, чтобы выяснить свои предрасположенности, риски и многое другое. Гостем очередного выпуска программы стал скандальный актер Алексей Панин. Многое об артисте зрители шоу узнали без всякого теста – лично из его уст.

В частности Панин заявил, что все его сексуальные предпочтения, которые многим кажутся неприемлемыми, связаны с генетическими проблемами: у артиста поврежден ген, отвечающий за производство гормона дофамина. Именно из-за этого нарушения ему постоянно необходимы новые увлечения.

Также актер поговорил с Лолитой об отношениях с новой супругой Евой. В студии шоу Панин признался, что брак сделал их еще более свободными, а никто из них друг друга ни в чем не ограничивает. Они даже вместе ходят в свингер-клубы.

«Я могу перечислить женщин, которые в большей или меньшей степени сыграли какую-то роль в моей жизни. А чисто сексуальных партнеров, конечно, не могу перечислить. Хотя бы по той причине, что мы свингеры. Ну как я могу вспомнить? Мы собираемся, чтобы заниматься сексом. Свингер-клуб, там сотни людей», — признался Панин.

Многие беспокоятся за дочь артиста Анну, ведь актер не стесняется своих выходок и подает не лучший пример ребенку. Создательница «Империи сильнейших ведьм» Алена Полынь уверена, что наследница Панина еще «превзойдет» по скандалам своего отца.