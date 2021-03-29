«Оправдывают свое поражение»: Юрий Швыткин об обвинениях США в адрес России

США довольно долго и безуспешно обвиняют Россию во вмешательстве в выборы 2016 года. Делают они это голословно — не приводя никаких доказательств. При этом расследование «российского вмешательства» обошлось американским налогоплательщикам почти в 30 миллионов долларов.

Когда специальный прокурор Роберт Мюллер понял, что не сможет доказать подозрения о связях экс-президента США Дональда Трампа с Россией, благополучно ушел в отставку.

Зачем Америке это нужно, долго ли будут еще звучать надуманные обвинения в адрес Москвы и как можно их прекратить — на вопросы ФАН ответил военный эксперт, депутат Государственной думы Юрий Швыткин.

«К великому сожалению, во всех неудачах Соединенные Штаты Америки винят только Россию. Я удивлен, что Америка не обвинила Россию в перекрытии Суэцкого канала. Хотя даже в вопросах [Алексея] Навального США обвиняют Россию», — рассказала политик.

Швыткин уверен, что обвинения в 2016 году во вмешательстве в выборы нужны были для того, чтобы прежде всего оправдать свое поражение.

«Свалить с больной головы на здоровую и, безусловно, те финансовые средства [потраченные на расследование Мюллера] тоже какое-то имеют отношение. 30 миллионов долларов — немаленькая сумма. Я думаю, что не вся сумма была направлена на соответствующие цели», — подчеркнул собеседник ФАН.

Обвинения России во вмешательстве в выборы не имеют никакой доказательной базы, они не аргументированы, добавил депутат.

«Чисто огульные обвинения, что, безусловно, не идет на пользу в выстраивании конструктивного диалога между двумя государствами. Не хочу оказаться пророком, но в ближайшее время — это маловероятно», — резюмировал Швыткин.

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