Двухмесячный малыш скончался от последствий COVID-19 на Украине

Мариуполь, 26 марта. Последствия коронавирусной инфекции унесли жизнь двухмесячного мальчика в Мариуполе на Украине, ребенок скончался в больнице.

Организм ребенка не справился с двухсторонней пневмонией, которая развилась после заражения. Предполагается, что источником инфекции могла быть мама ребенка.

Младенец находился на лечении в соматическом отделении больницы, у него были осложнения при рождении, не связанные с коронавирусом. Они повлияли на стремительное течение заболевания, пояснил директор Городской больницы №4 Мариуполя Андрей Серветник. Малыш умер спустя сутки после госпитализации, спасти его не удалось.

На Украине за прошедшие сутки выявлено 18 132 инфицированных, это рекордный показатель для страны с начала пандемии COVID-19. Выздоровели от COVID-19 7138 пациентов. От коронавируса за отчетный период скончались 326 украинцев.

Поставки вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca на Украину из Индии приостановлены. Стало известно о смерти нескольких жителей страны после прививки индийским препаратом с локальным названием Covishield.